Крымские ученые нашли на Тарханкуте редкое растение

Штернбергия безвременниковоцветная. Фото: Дмитрий Епихин/Природный Парк «Тарханкутский»/VK

На Крымском полуострове начался «влажный период» - продолжительную засуху сменил период дождей. Вот и напомнили о себе растения, которым по душе мокрая земля.

Штернбергия безвременниковоцветная - так называется редчайший цветок, который обнаружили специалисты природного парка «Тарханкутский» Дмитрий Епихин и Владимир Жидков.

- Одно из самых загадочных растений нашли в заповедном урочища «Балка Большой Кастель»: в засушливые годы его цветки развиваются под землей. Увидеть его на поверхности земли почти невозможно, - сообщили в пресс-службе ГБУ РК НПП «Тарханкутский»

Штернбергия, получившая имя в честь чешского ботаника Каспара Штернберга – это многолетнее луковичное растение семейства Амариллисовые.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50