Алушта вошла в топ-10 популярных направлений отдыха с детьми в ноябре

Алушта привлекает внимание туристов и поздней осенью. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, проанализировав данные брони последнего месяца осени, выявили самые востребованные у туристов с детьми направления.

В тройку лидеров вошли Санкт-Петербург, Казань и Кисловодск.

Нашлось в рейтинге и место для крымских курортов: Алушта заняла 8-ое место.

Топ-10 популярных направлений отдыха с детьми в ноябре 2021 (средняя цена в рублях аренды жилья в сутки):

Санкт-Петербург, 3 791

Казань, 4 849

Кисловодск, 1 806

Екатеринбург, 3 345

Олонец, 10 500

Красная Поляна, 4 033

Переславль-Залесский, 5 450

Алушта, 3 338

Волгоград, 2 127

Великий Новгород, 3 908

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