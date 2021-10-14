Алушта вошла в топ-10 популярных направлений отдыха с детьми в ноябре

Алушта привлекает внимание туристов и поздней осенью.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, проанализировав данные брони последнего месяца осени, выявили самые востребованные у туристов с детьми направления.
В тройку лидеров вошли Санкт-Петербург, Казань и Кисловодск.
Нашлось в рейтинге и место для крымских курортов: Алушта заняла 8-ое место.
Топ-10 популярных направлений отдыха с детьми в ноябре 2021 (средняя цена в рублях аренды жилья в сутки):
Санкт-Петербург, 3 791
Казань, 4 849
Кисловодск, 1 806
Екатеринбург, 3 345
Олонец, 10 500
Красная Поляна, 4 033
Переславль-Залесский, 5 450
Алушта, 3 338
Волгоград, 2 127
Великий Новгород, 3 908
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