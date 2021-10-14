Сергей Шойгу наградил севастопольца за четкое выполнение боевой задачи

Андрей Яковлев и Сергей Шойгу. Фото: Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил награду капитану третьего ранга Андрею Яковлеву, который на отлично выполнил боевую задачу при разминировании Севастопольской бухты.

- Указом президента нашей страны Андрею вручается орден Мужества. Прошу огласить указ, прежде чем мы вручим ему главный приз сегодняшнего фестиваля, - заявил Сергей Шойгу.

Андрей Яковлев осенью прошлого года руководил подрывной водолазной командой, которая обнаруживала в Севастопольской бухте авиационные мины военных времен. В результате было обезврежено больше сотни боеприпасов общей массой больше ста тонн.

Во время этой работы однажды возникла сложная ситуация - одна из плавучих секций, на которой были взрывоопасные предметы, начала резко крениться на правый бок. Снаряды могли взорваться. Капитан действовал быстро - он быстро подготовил подрывные заряды, а потом спустился в полузатопленный трюм, быстро установил их и активировал.

Таким образом, ударная волна взрыва ушла вглубь моря, как и осколки от разлетевшихся снарядов. Это позволило избежать жертв и разрушений.

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