В Крыму за сутки зафиксировали больше 550 зараженных коронавирусом

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В Крыму 14 октября обновлен очередной антирекорд по количеству заболевших коронавирусом - за сутки зафиксировали еще 552 зараженных.

- По состоянию на 14 октября 2021 на территории Республики Крым зарегистрировано – 85 913 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. За последние сутки – 552, за предыдущие – 544, - сообщили в пресс-службе вице-премьера - министра труда и соцзащиты Крыма Елены Романовской.

Лидирует по числу заболевших Симферополь, где зарегистрировали 79 зараженных. На втором месте Ялта, где выявили 67 случаев заражения, на третьем Алушта с 46 инфицированными. В Феодосии выявили 45 больных, в Бахчисарайском районе - 39.

За сутки в Крыму скончались 15 человек от коронавируса. Три человека - в возрасте от 31 до 60 лет, остальные старше 60-ти.

Сейчас лечение в стационарах от коронавируса проходят 3898 человек.

Напомним, что в Крыму с 16 сентября продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Каждый день в республике фиксируются антирекорды по количеству инфицированных.

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