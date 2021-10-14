Крымский федеральный университет празднует 103-летие

КФУ имени В.И. Вернадского отмечает 103-ю годовщину Фото: Архив "КП"

Крымский федеральный университет, на базе которого с 2014 года функционирует КФУ имени В.И. Вернадского, отмечает 103-ю годовщину, сообщили в пресс-службе вуза.

У учебного заведения есть программа, по которой он будет развиваться следующие десять лет. Главная цель – войти в ТОП-20 ведущих вузов России по показателям научной активности и важности исследований для региона и страны.

- КФУ действительно в ответе за основные отрасли экономики в республике: это сельское хозяйство, медицина, реабилитация, культура. И, конечно, мы гордимся преподавателями, учеными, студентами, труды и победы которых прославляют нашу Alma mater, – сообщил ректор ведущего вуза полуострова Андрей Фалалеев.

Сегодня в университете обучаются порядка 30 000 студентов, а в его состав входят 19 структурных подразделений и филиалов, расположенных в разных городах и районах Крыма. Ректор вуза подчеркивает, всех объединяет одно – стремление к знаниям и развитию.

Справка: Таврический университет был основан в 1918 году по инициативе премьер-министра Крымского краевого правительства Соломона Крым. КФУ имени В.И. Вернадского создан на базе Таврического национального университета (ТНУ) по указу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 4 августа 2014 года.

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