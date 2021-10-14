По улицам Керчи ездит машина с призывом к вакцинаци против Covid-19

В Керчи запустили машину с призывом к вакцинации Фото: Архив "КП"

По улицам Керчи запустили машину с призывом к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, сообщил глава местной администрации Святослав Брусаков. Ежедневно в городе выявляют большое количество инфицированных, ни о каком улучшении эпидемиологической ситуации речи не идет.

- Запустили машину с призывом к вакцинации. Коронавирус – это не шутки! Цифры зашкаливают и каждый день растут, смертность высокая, больницы переполненные. Суровая действительность такова! – сообщил градоначальник.

Он также напомнил местным жителям о возможности бесплатной вакцинации в медучреждениях города.

- Уважаемые керчане! Вакцина – единственный надежный способ избежать заражения или осложнений заболевания, – заключил Брусакав.

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