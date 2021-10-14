Власти Крыма объявили фотоохоту на свалки и навалы мусора

Свалки в лесополосах и на контейрерных площадках станут поводом достать смартфон Фото: архив "КП"

Министерство ЖКХ Крыма начнет принимать фотоматериалы от граждан по свалкам и навалам мусора. Такое поручение сегодня дал глава Крыма Сергей Аксенов на совещании по проблемным вопросам ЖКХ.

- Уважаемые крымчане! Не сложно сделать фотографию и отослать на ресурс, - обратился глава региона. - Вы нам поможете быстрее вычистить муниципальные образования и республику в целом.

По словам Аксенова, через социальные сети к нему поступают жалобы и обращения граждан по поводу санитарной очистки. После строительных работ подрядчики оставляют навалы, которые превращаются в несанкционированные свалки мусора. По количеству обращений с фотофактами будет оцениваться результативность работы муниципальных администраций по наведению порядка и чистоты.

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