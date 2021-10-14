Сергей Аксенов поздравил жителей Крыма с праздником Покрова Пресвятой Богородицы

Глава Крыма поздравил местных жителей с православным праздником. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравляю православных христиан с великим праздником Покрова Пресвятой Богородицы.

Как пишет Крымская газета, 14 октября верующие вспоминают о явлении Матери Божией молящимся в Константинополе и о чудесном спасении столицы Византии от врагов в десятом веке. Этими врагами, кстати, были славяне – тогда еще язычники.

- Покров Пресвятой Богородицы не раз спасал наше Отечество от многих бед. Наш народ всегда верил, что Россия находится под Ее особым покровительством, и это помогало ему преодолевать любые трудности, побеждать и выходить духовно окрепшим из самых тяжелых испытаний. Не случайно на нашей земле так много храмов, названных в честь Покрова Пресвятой Богородицы,– цитирует СМИ Аксенова.

Он напомнил, что один из таких храмов находится в Крыму, в поселке Нижняя Ореанда. Его история неразрывно связана с историей России, с историей царской семьи, с великими именами.

- В этот праздничный день хочу пожелать всем крымчанам здоровья, благополучия и Божьей помощи во всех добрых делах! Пусть Царица Небесная всегда хранит Россию, Крым и всех нас под своим Покровом, – приводит издание слова главы Крыма.

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