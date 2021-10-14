Аксенов предрек срыв сроков благоустройства площади имени Куйбышева в Симферополе

Возможно, сроки благоустройства площади имени Куйбышева в Симферополе будут сорваны. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

На площади имени Куйбышева в Симферополе продолжается благоустройство. Подрядчик намерен завершить все работы до 20 октября, однако недостаточное количество строителей на объекте заставляет усомниться в соблюдении этого срока. Об этом сегодня на совещании по проблемным вопросам ЖКХ в Крыму заявил глава республики Сергей Аксенов.

Тем не менее, мэр Симферополя Валентин Демидов все же надеется успеть завершить работы вовремя.

- Хочу напомнить, по площади Куйбышева срок 20 октября. Коллеги, боюсь, пять дней «не спасут отца русской демократии». Куйбышевская площадь за пять дней будет закончена? – задался вопросом Аксенов.

По словам министра ЖКХ Крыма Сергея Донца, сроки соблюдены не будут.

- Нет, 20 октября Куйбышевская площадь закончена не будет, – констатировал Донец.

Аксенов, в свою очередь, пообещал главе администрации крымской столицы выговор за неисполнение обязательств.

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