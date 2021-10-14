Профессор Крымской медакадемии выступает за ужесточение антиковидных мер

Заболеваемость среди привитых от коронавируса не превышает 2% Фото: Архив "КП"

Ужесточение антиковидных мер поможет остановить распространение коронавируса и снизит уровень смертности. Такое мнение высказал профессор Крымской медицинской академии им Георгиевского Владимир Белоглазов.

- Меры надо ужесточать, - подчеркнул он.- Мы ежедневно видим людей, которые страдают, и это молодые люди. Плохой ответ на терапию, которая казалась эффективной, а стоимость лечения в некоторых случаях доходит до 1 миллиона рублей.

По словам Белоглазова, введение QR-кодов для допуска в общественные учреждения стимулирует вакцинацию, особенно среди молодежи.

- Молодежь в легкой форме переносит коронавирус, но заражает своих родителей, бабушек, дедушек, - указал Белоглазов и добавил, что сейчас идут испытания отдельной вакцины «Спутник V» для подростков.

В целом, привитые от коронавируса пациенты лучше поддаются лечению и не умирают от инфекции.

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