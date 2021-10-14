С 1 ноября начинает действовать запрет на рыбалку в Черном море

С 1 ноября вводится запрет на рыбалку в Черном море. Фото: Архив "КП"

С 1 ноября рыбный промысел в части акватории Черного моря будет запрещен, сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым.

Ограничения вводят, чтобы сохранить популяции водных позвоночных. Однако уже весной следующего года запрет будет снят и рыбный промысел возобновится.

Уточняется, что вылов будет запрещен с 1 ноября 2021 года по 28 февраля 2022-го сразу в нескольких зонах, на расстоянии 100 метров от берега. Речь идет об акваториях Ялтинских портов, морвокзала лагеря «Артек», а также о набережной Ялты, Феодосийском заливе, территории от причала Карадагского природного заповедника до мыса Толстый в Судаке, от мыса Меганом до мыса Пещерный в Новом Свете.

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