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Общество14 октября 2021 16:00

Крымский ученый предложил выдавать QR-коды переболевшим коронавирусом

У них естественный иммунитет
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Контроль за масочным режимом остановит распространение коронавируса

Контроль за масочным режимом остановит распространение коронавируса

Фото: Михаил ПАТЛИС

QR-коды для свободного посещения общественных мест необходимо выдавать как привитым, так и переболевшим коронавирусом. Такое мнение высказал доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимир Оберемок.

- QR-коды нужно присваивать переболевшим наравне с привитыми, - считает ученый. - У переболевших естественный иммунитет, который сильнее.

По словам ученого, не все вакцины способны обеспечить защиту от вируса, поэтому переболевший ковидом организм противостоит инфекции лучше, чем привитый. Кроме того, вакцинация не ускорит выход из пандемии, но уменьшит количество ее жертв.

- Как переболевший, так и вакцинированный способны передавать вирусы, и на первый план выходят маски,- добавил Оберемок. - Носим все и контролируем это.

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