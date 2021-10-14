В Крыму не работают еще 83 котельных из-за ремонтных работ

На территории Крыма не работают еще 83 котельных Фото: Архив "КП"

В Крыму на сегодняшний день не запущены в работу 83 котельных, это связано с проведением аварийных и плановых ремонтных работ, а также с достаточно высокой температурой воздуха в отдельных регионах. Об этом в ходе совещания по инфраструктурным проектам рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергей Донец.

По его словам, Ялте еще тепло, поэтому соцобъекты подключают в индивидуальном порядке по заявлению.

- В Крыму располагается 990 котельных, из них не запущено 83, при этом 75 – в Ялте, – уточнил Донец.

В Ленинском районе из-за аварий до сих пор нет тепла в двух школах – в поселке Багерово и городе Щелкино. Проблему обещают устранить до конца дня.

- Два объекта здравоохранения сегодня должны быть запущены, а также шесть детских садов. Осталось 188 многоквартирных жилых домов, но это мы планово поэтапно запускаем. И до 15 числа мы эти мероприятия завершим. Также в одной школе происходит устранение аварии, тепло вечером подадим, – проинформировал он.

Подать тепло уже вечером в четверг рассчитывают и в две школы в Саках. Что касается жилого фонда, то 93 многоквартирных дома пока остались без отопления из-за порыва на центральной трубе «КрымТЭЦ». В них начнут топить ориентировочно 15 октября.

По одной котельной не работают в Бахчисарайском (поселок Научный) и Белогорском районах. Здесь работы также находятся на завершающей стадии, тепло специалисты рассчитывают подать уже в ближайшие дни.

В Феодосии по причине плановых работ не отапливается одна больница на улице Корабельной, проблема будет устранена до конца текущей недели.

Самая непростая ситуация, по словам главы МинЖКХ, сложилась в Симферополе. Это связано с крупной аварией на большом магистральном водоводе, который ведет от ГРЭС до Симферополя. В результате порыва без тепла остались школа в поселке Молодежное, гимназия №1, НАПКС, а также около 73 жилых домов. Проблему намерены разрешить до конца текущего дня.

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