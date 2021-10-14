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В Симферополе цены на вторичную недвижимость за год выросли на 24%. Такие данные приводят аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

Так, в крымской столице вторичка за подорожала за квартал на 4%.

- Несмотря на общий рост цен, на портале продолжают появляться привлекательные предложения: если это срочная сделка или объект обладает специфическими особенностями, цена может быть существенно ниже среднерыночной, - отмечает управляющий директор «Авито Недвижимости» Иван Дубровин.

Также в третьем квартале текущего года увеличилось и количество объявлений о продаже вторичной недвижимости. Собственники квартир в Симферополе стали выставлять на 7% больше таких объявлений. В целом же по России за год предложений о покупке вторички за год стало меньше на 6%.

Интерес симферопольцев к покупке вторичной недвижимости вырос на 17% по сравнению с показателями предыдущего квартала.

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