Планы по антиковидным ограничениям в Крыму необходимо обсуждать с бизнесом

Заведения общепита первые на пути всех антиковидных мер Фото: Архив "КП"

Планируемые антиковидные ограничения в Крыму нужно обсуждать с предпринимательским сообществом. Такое мнение высказал председатель Крымского республиканского отделения «Опоры России» Сергей Лапенко.

- Все новшества нужно обсуждать заранее, чтобы продумать механизм реализации, а не приняли и с завтрашнего дня пришли штрафовать, - отметил он. - QR-коды будут касаться только предпринимателей,или всех учреждений? Театры, КФУ, профсоюзов?

Введение QR-кодов только в сфере общепита приведет к сокращению продаж в кафе и ресторанах, и, как следствие, увольнению сотрудников. Введение обязательного тестирования в коллективах, где нет показателя в 80% привитых уже привело к скачку цен на ПЦР-тесты, что тоже отражается на предпринимательской сфере.

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