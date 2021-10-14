В Симферополе за два дня задержали двух интернет-мошенников

В Крыму за два дня полиция вычислила и задержала двух мошенников Фото: Архив "КП"

Жительница Симферополя решила приобрести двигатель на мотоцикл за 16 тысяч рублей, но переведя указанную сумму на счет, товар так и не получила. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Пострадавшая обратилась к стражам порядка, которые установили личность злоумышленника. Им оказался 19-летний парень, у которого в ходе обыска изъяли мобильный телефон и банковскую карту, на которую потерпевшая перевела деньги.

Во втором случае 41-летняя женщина на сайте нашла объявление по ремонту стиральных машин. После личной встречи с мастером, женщина через интернет банк перевела около 8 тысяч рублей в качестве предоплаты. Но в назначенное время мастер перестал выходить на связь, а машинку так и не отремонтировал. Злоумышленником оказался 19-летний житель Бахчисарая.

- От обоих подозреваемых получены признательные показания. Парням грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, – говорится в сообщении.

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