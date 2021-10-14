В Крыму специалисты провели мониторинг цен на социально значимые продукты. Фото: пресс-служба Минпрома РК

Торговые сети Крыма соблюдают условия республиканского меморандума, сообщила заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ирина Мезавцова.

Заместитель министра отметила, что субъекты розничной торговли соблюдают обязательства по установлению минимальной надбавки не выше 5%.

- Фактическая надбавка, которую применяют в продовольственных магазинах сетевого ритейла составляет от 3,6% до 5%, – уточнила Ирина Мезавцова.

Цены на сахар в торговой сети не повышалась и на сегодня составляет 46 рублей за килограмм при закупке из заводов Краснодарского края на уровне 45,50 рублей за килограмм, без учета логистики. Тем не менее, в республике фиксируется рост стоимости овощей, особенно картофеля.

По оперативной информации торговых сетей ожидается поставка картофеля второго урожая от СПК «Правда» и Крымской овощной компании.

- Согласно документу оптовое звено и торговые сети обязуются устанавливать «минимальную» торговую наценку на ряд социально значимых продуктов первой необходимости, соответственно 15% (ранее 40%) и 5% на 22 наименования продтоваров первой необходимости, в том числе и на овощи. Это касается говядины, свинины и варенки.

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