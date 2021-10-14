Градоначальники Евпатории и Бахчисарая получат выговоры

Представления о выговоре получат городские советы Фото: Архив "КП"

Главы администраций Евпатории и Бахчисарая получат выговоры за неисполнение поручений главы Крыма. Об этом стало известно на совещании по проблемным вопросам ЖКХ.

- Отправить представление за моей подписью в городской совет Бахчисарая о выговоре Скобликову, - отреагировал глава Крыма Сергей Аксенов на доклад о санитарном состоянии в городе.

Глава Евпатории Роман Тихончук получит третий выговор за срыв сроков выполнения федеральных проектов и программы благоустройства общественных территорий. Через две недели Аксенов пообещал лично приехать с инспекцией состояния Евпатории и пообещал принимать кадровые решения на месте.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50