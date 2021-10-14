В крымской больнице пациентку за три недели довели до кровавых пролежней

В крымской детской больнице пациентку довели до кровавых пролежней Фото: Архив "КП"

Жительница Симферополя, навестив 17-летнюю паллиативную дочь в крымской республиканской детской инфекционной больнице, с ужасом увидела кровоточащие пролежни на ягодицах и пятках девочки. Не в силах терпеть, мать подростка рассказала об этом в соцсетях.

По ее словам, ее дочь попала в больницу после ДТП, в котором получила черепно-мозговую травму, множественные переломы и повреждения внутренних органов. Сейчас девочка находится в вегетативном состоянии со статусом паллиатив.

В сентябре тяжелая пациентка попала в реанимацию детской инфекционной больницы Симферополя с признаками пневмонии. Мать почти месяц не пускали к ребенку, требуя приносить памперсы и влажные салфетки.

- Заведующий врач этого отделения говорил, чтобы готовились, то есть хоронить ребенка, – написала мать пациентки.

Спустя три недели женщине все же удалось попасть в палату, но от увиденного она осталась в шоке: на теле ее ребенка зияли открытые раны.

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