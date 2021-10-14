За неделю мошенники обманули крымчан на 8,2 миллиона рублей

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В Крыму за прошлую неделю было совершено 53 мошенничества дистанционного характера. Общая сумма денег, на которую обманули жителей республики - 8,2 миллиона рублей. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» в Крыму сообщила официальный представитель УМВД России по Республике Крым Наталья Кашкарова.

- Каждую неделю совершается примерно такое количество преступлений. Но полиция не дремлет, за минувшую неделю раскрыта треть таких преступлений. Мошенники ответят в соответствии с действующим законодательством, - уточнила официальный представитель УМВД России по РК.

Наиболее распространенные виды мошенничества за минувшую неделю - это телефонные звонки, во время которых мошенники представляются сотрудниками безопасности банка или даже сотрудниками правоохранительных органов.

Также, по словам Натальи Кашкаровой, распространены мошенничества в интернете через социальные сети и сайты бесплатных объявлений.

- Мошенники опираются на человеческую жадность, ставят заниженные цены на товары. Конечно же, людям хочется совершить сделку, и они перечисляют полную сумму за товар или задаток, а потом лже-продавец пропадает вместе с деньгами, а обманутый бежит в полицию. Чем быстрее пострадавшие обратятся, тем легче нам раскрывать такие преступления, - поясняет представитель МВД.

Также на прошлой неделе отличился мошенник, который продавал в интернете несуществующие автомобили. Он выманил у покупателей 3,5 миллиона рублей.

В МВД предупредили крымчан о том, что нужно проверять не только безопасность сайтов, но отзывы о покупателе, который выставил объявление. Также необходимо просматривать историю создания страницы и созваниваться с продавцом, прежде чем переводить ему деньги.

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