Где в Симферополе и Севастополе 15 октября отключат электричество

Свет отключат на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 октября отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без света, потому что начнется ремонт трансформаторов и другого электрооборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Коммунальная, 33, 33а

ул. Арендная, 2-18 (чет), 1-11(нечет)

ул. Земляничная, 1-16

ул. Кирпичная, 1-10

ул. Посевная, 2-10 (чет)

ул. Сосновая, 1-17

ул. Лунная, 1, 1а, 9в, 11, 17

ул. Зеленая, 1-6

проезд Земляничный, 3

ул. Сергея Лазо 3

ул. Волочаевская 76, 45-55 (нечет)

ул. Полюсная 6-36 (чет), 1-15 (нечет)

ул. Хабаровская 2-28 (чет), 1-23 (нечет)

п. Кирпичное: СОТ «Петровские высоты»

ТСН «Петровские скалы»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

наб. Назукина 8-а,23,7-15,19-27

ул. 7 Ноября 8,3-7

ул. 9 Мая 6,5

ул. Башенная 1-5

ул. Калича 8,12-20,31-51,55,59-67,10,1,5,9

ул. Кирова 34,41

ул. Куприна 1

ул. Рубцова Герасима 2,6,1-5,9,13,10,15

пер. Нарядный

с 9.00 до 12.00

ул. Челюскинцев 107,115

Учкуевка - турбаза Мокроусова

с 12.00 до 15.00

ул. Лазаревская 9-11

с 8.00 до 16.00

ул. 5 км Балаклавского шоссе (кладбище)

ул. Монастырское шоссе 4-А,2,3-А,9-А,4,3-В, (магазины памятников)

СТ «Строитель-2»

ул. Еловая 4-Б,2,4,2-А,2-Б,8,3-9(нечет)

ул. Лесоводов 2-10(чет), 11/8,5

ул. Подлесная 1-27(нечет)

ул. Дубравная 11,19,24

ул. Сельская 26-А,8-Б,20,26,28,36-40(чет),4-Б/1,15-А,11/8,13-А

ул. Камышовое шоссе 7А

с 8.00 до 17.00

с. Верхнесадовое: пер. Братский 8-12(чет), 3,5; ул. Одинцова 2-12(чет),16-24(чет),17-А,1-19(нечет); ул. Паршина 4-16(чет),1-13(нечет),17-33(нечет),24,29-Б,29-В; пер. Подгорный 1-21(нечет); пер. Речной 2-А,2-14(чет),1,5-11(нечет),; ул. Севастопольская 1-49(нечет),2-52(чет),35-А,35-Б,66-А,64,66-А,55-109(нечет),62,56,60,86,88,53,117; пер. Серноводный 4-10(чет); ул. Фильченкова 3-27(нечет),4-16(чет); ул. Цибулько 2-12(чет), 1-9(нечет); ул. Пирогова 2-22(чет), 1-9(нечет); ул. Титова 2-34(чет),7-39(нечет),12/2,23-А; пер. Мирный 2-10(чет); пер. Мирный; пер. Луганский 1-9(нечет),13; пер. Студентов 4-А, 2,3,5,13; ул. Чапаева 2-20(чет),1-9(чет); ул. Гагарина 2-14(чет),1-29(нечет); пер. Дорожный 1-11(нечет); ул. Красносельского 2-22(чет),1-27(нечет); ПНС «Верхнесадовое-1».

ул. Разъездная 2-А,4-А,10-а,12-А,1-3

ул. Ясная 10/1,2-18,21/1,1-19

пер. Ясный 2-12,1-7

с 9.00 до 17.00

ул. Заря Свободы 34-44,33-А-кв1,33-43

ул. Лесная пос. Заря Свободы 14,20,1,7-9;

ул. Валиева 42

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