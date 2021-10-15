В Крыму будет солнечно и тепло 15 октября

В Симферополе температура воздуха днем 17…19°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 октября на Крымском полуострове ожидается солнечная и сухая погода. Столбик термометра днем порадует отметкой в + 15…20°!

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 17…19°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе погода мало чем отличается от той, что синоптики пророчат в столице Республики Крым. И что удивительно, эта пятница во всех уголках полуострова комфортная, без природных капризов в виде грозы или штормового ветра. Даже в Керчи и Джанкое - тишь и гладь, да божья благодать!

Черное море остыло до 13…18°.

Одна печаль, что световой день в пятницу на 4 минуты короче, чем в четверг: долгота дня - 10 ч 58 мин, восход в 6.50, а заход - 17.48.

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