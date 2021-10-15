Крымчанам предлагают пройти обучение кибербезопасности

Крымчане смогут проверить знания и обучиться на «Неделе киберграмотности» Фото: Архив "КП"

Крымчане смогут проверить знания и обучиться кибербезопасности в «Неделю киберграмотности», которая пройдет в регионах Юга и Северного Кавказа с 18 по 28 октября.

Вебинары и интерактивы предусмотрены для тех, кто хочет защитить себя и свою семью от кибермошенников. Стартует «Неделя киберграмотности» с финансового квиза. По результатам его прохождения каждый участник увидит оценку уровня своей финансовой грамотности и получит пояснения по всем вопросам и ответам. Пройти финквиз жители полуострова смогут 18 октября по ссылке.

О правилах гигиены слушателям расскажут на вебинарах с 21 по 27 октября. Специалисты научат, как распознать мошенника, как не стать его жертвой, как безопасно совершать онлайн-покупки, как действовать, если вас или ваших близких все-таки удалось обмануть.

Для удобства участников «Недели киберграмотности» запущен чат-бот. Он позволит сориентироваться в программе мероприятий, даст актуальные ссылки и поможет зарегистрироваться, напомнит о запланированном вебинаре. К чат-боту можно подключиться по ссылке.

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