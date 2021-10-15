Назначен исполняющий обязанности главы администрации Симферопольского района

Денис Кратюк. Фото: Министерство сельского хозяйства Республики Крым

Исполняющим обязанности руководителя администрации Симферопольского района стал бывший первый замминистра сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк. Решение принято на внеочередной сессии Симферопольского районного совета в пятницу.

Депутаты приняли отставку с поста главы районной администрации Диониса Алексанова, утвердив кандидатуру Кратюка в качестве исполняющего обязанности руководителя администрации. Напомним, глава администрации Симферопольского района Дионис Алексанов подал в отставку 13 октября.

Денис Кратюк с 2003 по 2013 годы работал на различных должностях в Крымском республиканском проектно-технологическом центре охраны плодородия почв и качества продукции, затем – заведующим лабораторией в крымском филиале Института охраны почв Украины.

В 2015-2020 годах – начальник отдела, затем директор Центра агрохимической службы «Крымский». В феврале 2020 года стал первым заместителем министра сельского хозяйства Крыма.

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