В конце октября в Алуште пройдет выставка легкой промышленности «Красная нить»

Основной идеей площадки является создание атмосферы комфортного делового общения

С 29 по 30 октября в Алуште пройдет юбилейная выставка легкой промышленности, которая познакомит гостей с достижениями и новыми тенденциями в развитии качественного производства продукции легкой и текстильной промышленности.

В отеле «Море» можно будет предоставить среднему и мелкому предпринимателю, ритейлу и профессиональным баерам уникальную возможность расширить свой товарный ассортимент, получить выгодные права на закупочные контракты и получить первичную информацию о новых требованиях и нормативах в торговле.

По словам организаторов мероприятия, основной идеей площадки является создание атмосферы комфортного делового общения и праздничной демонстрации современной стильной продукции гостей и участников мероприятия.

Также во время юбилейной выставки легкой промышленности 30 октября в 18.00 в Крыму состоится грандиозное событие «RIVIERA FASHION WEEK», на котором будут представлены лучшие модельеры и дизайнеры России.

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