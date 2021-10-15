Психолог рассказал, как создать и сохранить гармоничную семью

Семьи часто распадаются из-за неопытности молодых людей Фото: архив "КП"

В Крыму за прошлый год вступили в брак 11 тысяч пар, а 7 тысяч развелись. Такой высокий процент разводов говорит о том, что молодые люди пытаются создать семью не имея никакого опыта. Пример неудачных отношений между родителями также играет не последнюю роль, пишет Крымская газета.

- Семейной жизни сегодня нужно учиться у людей, которые долго живут в браке. Выискивать удовлетворенные, счастливые пары, где царит гармония, есть уважение и забота, ответственность и нежность, где супруги могут реализовать себя, не ущемляя интересов другого, – приводит издание слова кандидата психологических наук, доцента кафедры психологии КИПУ семейного психолога Таисии Даниловы.

Бытует мнение, что после пяти лет сожительства шансы зарегистрировать брак невелики. По словам эксперта, через пять-семь лет в семейных отношениях наступает кризис. Соответственно, если люди не зарегистрировали отношения, когда наступает кризис, многие разочаровываются и расходятся.

Не обошла психолог стороной и тему грамотного взаимодействия с детьми.

- Чем позже ребенок получает гаджеты, тем лучше. Мы уже имеем дело с феноменом цифрового слабоумия. Из-за того, что дети с самого маленького возраста получают смартфоны и планшеты, их мозг не развивается, – цитирует СМИ слова эксперта.

У ребенка должна появиться привычка к самоконтролю. Он должен уметь самостоятельно решать жизненные задачи. К 15 годам человек должен себя осознавать, понимать, чего он хочет. Но реальность показывает, что этот процесс иногда происходит позже.

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