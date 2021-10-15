Краеведческий музей Алушты готовит экспозицию к 110-летию города

Здание музея 1912 года постройки. Фото: Открытая археология РФ

Алуштинский историко-краеведческий музей, который является филиалом Центрального музея Тавриды, готовит экспозицию к 110-летию города. Об этом в эфире КП-Крым сообщил директор ЦМТ Андрей Мальгин.

- В октябре ремонт здания завершается, и мы будем готовы к 110-летию присвоения Алуште статуса города, - отметил он. - Произойдет это в мае 2022 года, к чему мы готовим новую экспозицию по истории Южного берега Крыма, по истории Алуштинского региона. История этих мест вызывает большой интерес у гостей и жителей. Думаю, что нам будет что им рассказать и показать в следующем году.

Алуштинский историко-краеведческий музей был учрежден в 1923 году. Как филиал Крымского республиканского краеведческого музея был открыт 30 марта 1971 года в здании бывшей дачи «Модерн» постройки начала XX века.

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