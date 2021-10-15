В Керченской исправительной колонии не работает канализация

В Керченской исправительной колонии уже несколько дней не работает канализация. Фото: КИА

В Керченской исправительной колонии №2 уже в течение нескольких дней заключенные и сотрудники не могут посещать туалеты и душевые, здесь засорена канализация.

- Мы были там сегодня с прокурором, у исправительной колонии есть решение суда, что город отвечает за этот коллектор и, соответственно, они должны это все чистить. Коллектор забился, заключенным запрещено выходить в туалет. Они также не могут помыться. По состоянию на 14 часов аварийная служба так и не приехала, – цитирует КИА общественного наблюдателя комиссии по Республике Крым Андрея Козаря.

Он уточнил, что на данный момент фактически 500 человек, включая сотрудников колонии, не могут пользоваться туалетами. Кроме того, зловоние стоит даже в ближайшем микрорайоне.

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