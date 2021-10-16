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Общество16 октября 2021 10:24

В Крыму 579 новых больных коронавирусом

Антирекорды каждый день
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Вакцинация остается главным оружием в борьбе с распространением коронавируса

Вакцинация остается главным оружием в борьбе с распространением коронавируса

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму за сутки зарегистрированы 579 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщили в Минздраве РК. Выписаны с выздоровлением 423 человека.

Умерли 16 пациентов. Лаборатории за сутки выполнили исследования 9 671 пробы на COVID-19. За весь период наблюдения зарегистрировано 87 060 случаев инфицирования Covid-19. Выздоровели 73 856 человек.

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