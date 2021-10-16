В Симферополе на Балаклавской по ночам ограничат движение транспорта

После 21.00 на Балаклавскую проезд закрыт Фото: Анна КИРИЕНКО

В Симферополе на улице Балаклавская по ночам ограничат движение транспорта. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

- В период с 17.10.2021 по 22.10.2021 ремонтные работы на участке улицы Балаклавская от дома №43 до дома №119 будут осуществляться с перекрытием данного участка дороги в ночное время - с 21:00 до 6:00, - говорится в сообщении.

В дневные час проезд автотранспорта ограничиваться не будет. Жителей микрорайона просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов передвижения по городу.

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