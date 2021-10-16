Под благоустройство в следующем году попадают больше 100 дворов Симферополя

Ремонт симферопольских дворов оплачивает Москва Фото: Анна КИРИЕНКО

По программе благоустройства в следующем году будут отремонтированы больше 100 придомовых территорий Симферополя. Об этом сообщил глава столичной администрации Валентин Демидов после общения с жителями многоэтажек.

- В рамках московской программы у нас в этом году уже запроектировано благоустройство 18 дворов, - уточнил он. - По поручению главы республики осуществляется работа по проектированию 100 придомовых территорий, после чего будут выделены средства и мы начнем выполнять ремонтные работы.

Демидов проверил состояние придомовых территорий на улицах Залесская, 60 лет Октября и им.Гавена. Основные темы, которые волнуют симферопольцев – работа коммунальных служб, управляющих компаний и благоустройство. По всем вопросам составлен план действий и даны поручения.

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