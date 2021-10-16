Водолазы-пиротехники закончили этап разминирования теплохода «Жан Жорес» в акватории Феодосии

Спасателям вручили грамоты и благодарности за операциюпо разминированию. Фото: ГУ МЧС РК

Водолазы-пиротехники МЧС закончили очередной этап работ по подъему боеприпасов с затопленного в военные годы в акватории Феодосийского залива теплохода «Жан Жорес». В этом году на поверхность подняты больше 15 тысяч боеприпасов, в том числе 14 авиационных бомб и 9300 патронов.

Спасатели провели под водой 263 часов, опускаясь на дно моря и поднимаясь почти 400 раз.

- В этом год,у кроме взрывоопасных предметов различного калибра, из четвертого трюма теплохода был поднят трехтонный советский полугусеничный грузовой автомобиль ЗИС-33, -отметили в республиканском главке МЧС. - Эксперты оценили его состояние, как вполне удовлетворительное. После реставрационных и восстановительных работ он займет свое место среди экспонатов Феодосийского музея древностей.

Торжественное построение и награждение специалистов сводного отряда МЧС России прошло на центральной набережной Феодосии. Работы по разминированию советского теплохода «Жан Жорес» продолжатся в следующем году.

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