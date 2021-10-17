В Крыму действует штормовое предупреждение 17 октября

В Крыму хозяйничает осень. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 октября в Крыму местами пройдут кратковременные дожди. Днем столбик термометра покажет +12…17°. Скорость ветра не превысит 12 м/с.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 15…17°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе облачно. Небольшой дождь. Ветер северный 7-12 м/с.

Прохладнее стало во всех уголках полуострова. Синоптики обещают, что через пару дней столбик термометра сползет вниз еще на 2...3°.

Температура воды в Черном море 14...18°.

Воскресенье на 3 минуты короче, чем суббота: долгота дня - 10 ч 53 мин, восход – 6.52, заход – 17.45.

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