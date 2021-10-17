«Артек» получит 400 миллионов рублей на восстановление инфраструктуры

Правительство выделило "Артеку" средства на восстановление после летних паводков. Фото: Архив КП

Международный детский центр «Артек» в Крыму получит 384,7 миллионов рублей на восстановление инфраструктуры, повреждённой в результате летних паводков. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

- На эти деньги планируется провести работы на 14 объектах. В том числе – отремонтировать жилой корпус детского лагеря «Кипарисный», здание порта и несколько административных корпусов, обновить подъездные пути, покрытие набережной и спортивных площадок,- говорится в сообщении.

Министерству просвещения поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения и проконтролировать эффективность расходования бюджетных средств. Доклад об этом должен быть представлен в Правительство до 1 февраля 2022 года.

В правительстве рассчитывают, что принятое решение позволит частично устранить последствия летних паводков и подготовить «Артек» к новому сезону.

Сильные ливни обрушились на Крым в июне и августе. Больше всех в результате паводков пострадали Керчи и курортная Ялта.

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