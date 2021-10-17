В Крыму очередной антирекорд по количеству заболевших коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в Крыму продолжает расти. Фото: Архив КП.

Уже неделю в Крыму ежедневно фиксируют больше полутысячи заболевших Covid-19 в сутки. Очередной антирекорд зафиксирован за 16 октября. По данным Министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 586 крымчан, 13 человек скончались.

Таким образом, количество выявленных случаев с начала пандемии составило 87 646. Выздоровели 74 018 человек.

В Крыму продолжает действовать «режим повышенной готовности». С 11 октября временно приостановлен льготный проезд в общественном транспорте для людей от 65 и старше. Эту же категорию сотрудников работодатели обязаны перевести на удаленную работу. Запрещены ночные пассажирские перевозки.

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