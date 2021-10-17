Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 октября 2021 11:48

Почти 200 человек эвакуировали из-за пожара в колонии Симферополя

Загорелось здание общежития для заключенных
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В симферопольской колонии эвакуировали почти 200 человек из-за пожара. Фото: Архив КП

В симферопольской колонии эвакуировали почти 200 человек из-за пожара. Фото: Архив КП

В исправительной колонии Симферополя произошел пожар. По данным экстренных служб, на которые ссылается РИА Новости, эвакуированы 197 человек.

Возгорание произошло на первом этаже трехэтажного кирпичного здания общежития для заключенных в переулке Элеваторный, 4. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Пострадавших в результате пожара нет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50