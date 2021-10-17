Где в Симферополе и Севастополе 18 октября отключат электричество

Свет пропадет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 октября часть Симферополя и Севастополя останется без света, потому что энергетики начнут приводить в порядок трансформаторы и другое оборудование.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Хохлова, 60-84 (чет), 105-129 (нечет)

ул. Рухадзе, 50-78 (чет), 84, 88, 96, 57-79 (нечет), 85

ул. Народная, 78-98 (чет), 63-77 (нечет)

ул. Туркенича, 19/65

ул. Кошевого, 94, 96, 101-105 (нечет)

ул. Симферопольская, 52-70 (чет), 55-69 (нечет)

ул. Тюленина, 58-62 (чет), 57-81 (нечет)

ул. Генерала Родионова, 68,70

ул. Голубца, 40-62 (чет), 3-23 (нечет)

пер. Гранитный 4-24 (чет), 1-29 (нечет)

ул. Суходольная 60-78 (чет)

ул. Фурманова 46-60 (чет), 49-65 (нечет)

ул. Чапаева 26-34 (чет), 31-39 (нечет)

ул. Щорса 27-35 (нечет)

ул. 51 Армии 124

Проспект Победы/ул. Лермонтова

ул. Волочаевская 76, 45-55 (нечет)

ул. Полюсная 6-36 (чет), 1-15 (нечет)

ул. Хабаровская 2-28 (чет), 1-23 (нечет)

ул. Сергея Лазо 3

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Маршала Блюхера 11,9-А

с 9.00 до 12.00

ул. Истомина 29

ул. Красносельского 5-А, 7

ул. Одинцова 2-А,2-4,1-11

ул. 2 Бастионная 2-А,12-А,1-А,3-А

ул. Адмирала Юмашева 15-А,15

с 8.00 до 16.00

наб. Корнилова 2,3,6

пр. Нахимова 6 (театр им. Луначарского)

с 8.00 до 17.00

ул. Разъездная 2-А,4-А,10-а,12-А,1-3

ул. Ясная 10/1,2-18,21/1,1-19

пер. Ясный 2-12,1-7

п. Ласпи 1,2,3,4, ГАУ «Севастопольский лесхоз»; КСП Красный Октябрь уч.№766/14;

ул. Севастопольская зона ЮБК 21,22,23,24,49-А,51,52,53/6,53/69,53/100,136,111,53/143;

ул. Южнобережное шоссе 40

с 9.00 до 17.00

ул. Заря Свободы 34-44,33-А-кв1,33-43

ул. Лесная пос. Заря Свободы 14,20,1,7-9;

ул. Валиева 42

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