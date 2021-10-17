В Крыму выросло количество автомобилей. Фото: Архив КП.

За семь лет в Крыму в пять раз увеличилось количество автомобилей. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на заместителя главы Госсовета республики Ефима Фикса.

По его словам, если семь лет назад в пользовании местных жителей в Крыму было порядка 70-80 тысяч автомобилей, то сегодня эта цифра составляет 400 тысяч.

- Это только жители Крыма, которые приобретают автомобили для пользования, - сказал Фикс.

По мнению замглавы Госсовета, это демонстрирует рост благосостояния жителей региона. Также увеличению количества автомобилей на дорогах, как считает Фикс, способствуют реализация крупных инфраструктурных проектов и изменения на селе.

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