На следующей неделе в Крыму снова похолодает

Теплая и холодная погода на полуострове будут сменять друг друга. Фото: Архив КП.

Предстоящая рабочая неделя в Крыму будет холодной. По информации крымского Гидрометцентра, со вторника погода на полуострове будет определяться прохождением холодного атмосферного фронта. Пройдут дожди.

- Температура воздуха в понедельник ночью 5- 10 градусов, днем 12- 17 градусов, в последующие двое суток постепенное понижение температуры воздуха на 3-6 градусов. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 8-13 м/с, 19 октября местами усилится до 15-20 м/с,- говорится в сообщении Гидрометцентра.

Как отметил в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, теплый и холодный фронт будут сменять друг друга. До конца недели синоптическая ситуация в Крыму будет определяться областью высокого атмосферного давления. Ночи будут холодными, в горах температура воздуха опустится до нуля. Однако уже к концу недели потеплеет. Температура воздуха днем достигнет 16-21 градуса тепла.

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