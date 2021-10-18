В Крыму хозяйничает северный ветер 18 октября

В Феодосии всего + 11…15°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 октября Крымский полуостров во власти тотальной переменной облачности. Вдобавок в южных, центральных и западных районах ожидается высокая пожарная опасность. В южный край заявился северный ветер и стало прохладнее.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 13…15°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Днем 13…15°.

В Ялте, если брать во внимание прогноз gismeteo, 15…17°, южный ветер 2-6 м/с., небольшой дождь.

Феодосия порадует теплом 11…15°, северный ветер по городу разгуливает со скоростью 6-13 м/с., без осадков.

В городе-курорте Евпатории + 10…15°, северный ветер 3-7 м/с., дождя не ожидается.

В Джанкое всего + 7…15°, северный ветер 3-7 м/с., без осадков.

В Черноморском воздух прогреется до + 10…15°, северный ветер 4-7 м/с., без осадков.

В Керчи + 10…14°, скорость северо-западного ветра 4-9 м/с., без осадков.

Черное море остыло до 14…18°.

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