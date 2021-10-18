В Крыму ищут дублера Ивана Охлобыстина

Иван Охлобыстин. Фото: Иван Охлобыстин/VK

На полуострове снимается очень много фильмов, где могут проявить свои таланты крымчане в качестве артистов массовых сцен. Востребованы и дублеры знаменитостей. Причем зачастую речь не идет о 100-процентном внешнем сходстве, а об отдаленном. Важно, чтобы размеры одежды и обуви совпадали.

Фото: скрин поста паблика Набор на съемки фильмов в Крыму и Севастополе/VK

- Ищу дублера актера Ивана Охлобыстина (можно по прическе и размерам одежды): рост 180 сантиметров, размер одежды 50-52, обувь – 43, - такое сообщение появилось в соцсети.

Автор отмечает, что дублер нужен с 22 октября по 5 ноября.

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