Некоторые улицы Симферополя останутся без воды 19 октября

Временные ограничения связаны с проведением ремонта на водных сетях Фото: Архив "КП"

В Симферополе с 22.00 часов 19 октября до 12.00 часов 20 октября ожидаются перебои (отсутствие) водоснабжения по некоторым адресам, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, нерегулярное водоснабжение ожидается по адресам: улица Аральская, улица Залесская, улица 1 Конной армии, 60 лет Октября, улица Гавена, улица Миллера, улица Гражданская, улица Зенитная, улица Сочинская, улица Толбухина, пер. Русский, улица Русская, улица Качинская, улица Батумская, улица Очаковская, улица Новороссийская, улица Тополевая, улица Мускатная, улица Санитарная, улица Голубиная, улица Бастионная, улица Соколиная, улица Залесская, улица Баррикадная, улица Красных Зорь, улица Шевченко, улица Дружбы, улица Днепровская, улица Аянская, улица Целинная, улица Д.Ульянова 60, 62, а также прилегающие улицы и переулки.

Временные неудобства связаны с ремонтом на водных сетях.

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