Сергей Аксенов поздравил крымчан со 100-летием образования Крымской АССР

Глава Крыма поздравил крымчан со 100-летием образования Крымской АССР Фото: Архив "КП"

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил местных жителей со 100-летием образования Крымской АССР. По его словам, в составе Российской Федерации регион обладает такими широкими полномочиями, каких никогда не было в его истории, в том числе в период «украинской аннексии» полуострова.

- Сегодня Республика Крым в составе Российской Федерации обладает очень широкими полномочиями, которых не было у крымских автономий ни в 1921 году, ни тем более в период украинской аннексии полуострова, – заявил Аксенов.

Он отметил, что решение о создании крымской автономии в 1921 году принималось на фоне тяжелых последствий гражданской войны и «оказалось оптимальным», поскольку соответствовало историческим, географическим, этнокультурным особенностям многонационального Крыма.

- Не случайно события 1921 года эхом отозвались в январе 1991-го, когда крымчане в ходе первого в истории СССР референдума единодушно проголосовали за восстановление Крымской автономии в составе Союза. Это стало первым шагом на пути к возвращению Крыма домой, в Россию, – добавил глава РК.

Напомним, Крым стал субъектом Российской Федерации после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Ряд стран по-прежнему считает Крым украинской, но «временно оккупированной» территорией.

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