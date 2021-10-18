В Крыму завершается передача в федеральную собственность трассы «Таврида»

В Крыму завершается передача в федеральную собственность двух автомобильных дорог Фото: Архив "КП"

В Крыму завершается передача в федеральную собственность автодороги «Подъезд к Феодосии» и трассы А-291 «Таврида» (Керчь - Симферополь - Севастополь), сообщили в пресс-службе Росавтодора.

На встрече с Председателем Правительства Республики Крым Юрием Гоцанюком глава Росавтодора обсудил вопросы, связанные с капитальным ремонтом на дороге «Подъезд к городу Феодосия».

- Это важно как для экономики республики в целом, так и для сферы гостеприимства Крыма: эта дорога станет самым удобным съездом с «Тавриды» в Феодосию, что оценят все гости полуострова, – говорится в сообщении.

Также в ходе встречи обсудили зимнее содержание «Тавриды». В работах на трассе будет задействовано 97 единиц техники, среди которых 33 КДМ, роторный снегоочититель, тракторы МТЗ с плужно-щеточным оборудованием, тракторы МТЗ с навесным роторным оборудованием, погрузчики, автогрейдер и автомобили дорожного мастера.

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