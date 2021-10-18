Канатная дорога на Ай-Петри временно приостанавливает работу

Канатная дорога «Мисхор - Сосновый Бор - Ай-Петри» считается одним из самых популярных туристических маршрутов в Крыму. Фото: kanatka.com

Канатная дорога «Мисхор - Ай-Петри» временно приостанавливает работу на время проведения плановых работ. Об этом сообщается на официальном сайте компании, осуществляющей перевозки.

- С 19 октября канатная дорога «Мисхор - Ай-Петри» приостанавливает перевозку пассажиров в связи с проведением регламентных работ, – говорится в сообщении.

Информация о возобновлении работы канатной дороги будет размещена на официальном сайте компании и на ее страницах в соцсетях.

Справка: «Мисхор – Ай-Петри» – пассажирская канатная дорога в Крыму, которая соединяет плато Ай-Петри и южнобережный курорт Мисхор. По ней туристы за 15 минут преодолевают высоту 1153 метра.

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