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Происшествия18 октября 2021 17:05

Предприниматель из Крыма заплатит миллион рублей за незаконную добычу воды

Бизнесмен продавал ее жителям одного из местных сел
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Крымский предприниматель заплатит миллион рублей за незаконную добычу подземной воды

Крымский предприниматель заплатит миллион рублей за незаконную добычу подземной воды

Фото: Архив "КП"

В Советском районе Крыма местный предприниматель незаконно добывал подземную воду, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. С нарушителя взыскано порядка 1 миллиона рублей за безлицензионное пользование недрами.

- Установлено, что индивидуальный предприниматель с 2017 года осуществлял добычу подземной воды и ее поставку жителям села Привольное без оформления лицензии на пользование недрами, – говорится в сообщении.

Уточняется, что объем незаконно изъятой воды из скважины составил более 32 тысяч м3. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с предпринимателя вреда, причиненного недрам. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вступления судебного решения в законную силу прокуратурой будет проконтролировано фактическое его исполнение.

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