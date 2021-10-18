Ремонт здания Форосского клуба намерены завершить до конца года

Власти Ялты пообещали открыть после капремонта клуб в поселке Форос к новому году. Фото: Янина Павленко/facebook

В Форосском клубе завершен первый этап капремонта – демонтажные работы, сообщила глава Ялты Янина Павленко.

По ее словам, на данный момент в проект вносятся небольшие корректировки. Далее приступят к строительно-монтажному этапу.

- Здание, в котором когда-то кипела культурная жизнь поселка, 20 лет пустовало и разрушалось. Несколько лет назад была разработана проектно-сметная документация, но долгожданный ремонт стартовал только сейчас - за счет инвестора, – сообщила градоначальница.

Обновленный клуб должны открыть к новому году. Параллельно планируется его оснащение – вопрос должен пройти согласование на депутатском комитете и сессии городского совета.

- Верю, что скоро у жителей Фороса появится больше возможностей для досуга: в клубе будут работать секции и кружки, проводиться мастер-классы, кинопоказы и многое другое, – заключила Павленко.

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