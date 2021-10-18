На 2022 год запланирован ремонт аэрофинишеров на комплексе НИТКА в Крыму

Учебно-тренировочный самолет Су-25УТГ на тренажере НИТКА в Крыму. Фото: Минобороны РФ

В 2022 году в Крыму починят «наземный авианосец». Первым делом на наземном испытательном тренировочном комплексе НИТКА заменят тормозные аэрофинишеры. После выполнения работ срок службы тормозных устройств планируют продлить на 10-15 лет.

- Ремонт аэрофинишеров на комплексе НИТКА в Саках планируется в 2022 году. Его выполнят специалисты Пролетарского завода, – приводит ТАСС слова своего собеседника из Минобороны.

Подписать контракт и выполнить все работы планируют к ноябрю следующего года. В рамках этих мероприятий будет проведен комплексный ремонт тормозных устройств, что продлит срок службы тормозных машин на комплексе НИТКА в Саках на 10-15 лет.

С момента постройки эти элементы тренировочного комплекса полноценно не ремонтировались. Ресурс тормозных машин продлевался за счет местного ремонта и снижения числа рабочих тросов. Комплексы НИТКА предназначены для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации.

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