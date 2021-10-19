В Крыму число заболевших Covid-19 за сутки перевалило за 600 человек

В Крыму зарегистрирован абсолютный максимум по количеству инфицированных за сутки с начала пандемии Фото: Архив "КП"

На территории Крымского полуострова зарегистрирован абсолютный максимум инфицированных Covid-19 за сутки с начала пандемии – 604 новых заболевших. Такие данные приводит Минздрав РК.

Напомним, всего с начала пандемии на территории Республики Крым заболели новой коронавирусной инфекцией 88 847 человек.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 547 человек, – говорится в сообщении.

Также с начала пандемии в регионе выздоровели 74 592 пациента. Количество выздоровевших за сутки составляет 543 человека.

В Крыму по-прежнему реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Чтобы сдержать распространение инфекции, местные власти приняли решение ввести новые ковидные ограничения, которые вступили в силу на прошлой неделе.

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