Крымская ФАС завела дела на компанию «ТЭС» за повышение цен на бензин

По мнению антимонопольного органа, предпосылок к росту цен на бензин на территории Крым не имелось Фото: Архив "КП"

Крымский УФАС возбудил два дела в отношении топливной компании «ТЭС», которая без предпосылок повысила цены на бензин, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным антимонопольной службы, компания подняла стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95.

- По мнению антимонопольного органа, предпосылок к росту цен на бензин на территории Республики Крым в данный момент не имелось. Имевшее место повышение цены топлива на бирже уже было учтено, – говорится в сообщении.

Специалисты рассмотрят дело и изучат все обстоятельства роста цен. В случае выявления необоснованности, примут меры антимонопольного реагирования.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50